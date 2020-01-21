Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян. Так в своем Telegram-канале телеведущая прокомментировала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать Водонаеву за слова о рожающих из-за материнского капитала «нищих россиянах и быдле».

«Кажется, скоро рекламных интеграций в Instagram Водонаевой станет больше — надо же отбивать», — написала ведущая, отметив, что дискуссия, начавшаяся еще в конце прошлой недели, к 21 января «докатилась до Госдумы».

Днем 21 января Володин предложил оштрафовать Водонаеву за слова в соцсети Instagram. По его мнению, привлечь блогера к ответственности можно по статье за оскорбление народа России. Озвученная им сумма штрафа должна равняться 100 миллионам рублей. 18 января президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семей с детьми.

В публикации Водонаевой, которая вызвала резонанс, телеведущая подвергла критике систему поддержки семей с помощью материнского капитала. По ее мнению, новые финансовые меры не помогут решить демографическую проблему, а «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут заводить детей только ради денег.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!