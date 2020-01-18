Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семей с детьми. Его слова в субботу, 18 января, приводит «Интерфакс».

Российский лидер выразил недоумение по поводу того, что некоторые граждане считают необязательной увеличение объема поддержки, оказываемой государством семьям с детьми.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — отметил президент, добавив, что «дурь каждого видна будет».

15 января Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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