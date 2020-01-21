Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву за слова о рожающем быдле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать телеведущую и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, привлечь блогера к ответственности можно по статье об оскорблении общества.

Ранее высказывание Водонаевой прокомментировала депутат Наталья Поклонская. Она напомнила, что материнский капитал нельзя потратить на водку и веселье, и призвала «не пичкать людей своей глупостью».

В публикации в Instagram от 15 января Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости, озвученные российским лидером Владимиром Путиным в рамках послания к Федеральному собранию, помогут решить демографическую проблему в России. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут заводить детей только ради государственных денег.

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