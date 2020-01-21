Актер и участник реалити-шоу Иван Охлобыстин призвал бороться с придурками и извращенцами на телевидении и в соцсетях. Такое мнение он высказал в комментарии для телеканала «Царьград».

По словам актера, тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах возникла из-за того, что сами читатели и зрители «возвели в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших». Охлобыстин подчеркнул, что зрителей «тешат склоки, извращения и чужие беды», а дети «копируют дешевых однодневок», восхищаясь их успешной жизнью.

«Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных экранов о политике и культуре наравне с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет», — заметил он. Актер считает, что с подобными людьми необходимо бороться с помощью прокуратуры, после нескольких запросов в которую администрация соцсетей удалит аккаунты представителей шоу-бизнеса.

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По словам Охлобыстина, таким образом «у жаб отберут их болото, где они свою икру мечут». При этом критиковать и упоминать их артист не советует. Он заключил, что возможность влиять на большую аудиторию имеют право только люди, «своим трудом, умом и талантом заслужившие эту честь».

Ранее Охлобыстин публично высказался о ведущей Алене Водонаевой. Он назвал ее проституткой за призыв «не рожать рабов» России. Актер тогда намекнул, что для работы телеведущих нужно ввести определенный ценз. Позже скандал вызвало заявление Водонаевой о том, что увеличение материнского капитала стимулирует рожать «отчаявшихся от нищеты россиян или быдло».

53-летний Охлобыстин известен выступлениями в защиту традиционных ценностей и резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества. Широкую известность ему принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны». Осенью 2019 года на канале «ТВ-3» вышел сериал «Охлобыстины» о жизни актера и его семьи.

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