Актер Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после того, как назвал проституткой телеведущую и блогера Алену Водонаеву. Соответствующий пост он опубликовал во «ВКонтакте».

«Простите меня проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — написал Охлобыстин.

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Ранее в декабре артист посчитал необходимым ввести на телевидении определенный ценз для телеведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью». Его критику вызвал пост Водонаевой, в котором она призывала российских женщин не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.

Позже телеведущая осудила Охлобыстина за плохую аргументацию своего мнения. Она также выразила надежду на то, что дочери актера не будут вслед за отцом называть незнакомых женщин проститутками.

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