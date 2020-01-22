Водонаева ответила Володину и всем хейтерам за слова «о рожающем быдле» в России

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. Она обратилась к нему и ко всем остальным хейтерам в Telegram.

«Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Глацких, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте», — рекомендовала Водонаева.

Она предложила властям «отличный способ пополнить бюджет страны»: включить телевизор и записать все, что говорят депутаты и чиновники. «Вы там столько "оскорблений граждан" услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!» — обратилась она к государственным деятелям.

Ранее Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил привлечь ее к ответственности по статье за оскорбление общества. «В этом случае — штраф 100 миллионов. Пускай платит! В следующий раз говорить не будет», — заявил спикер Госдумы. К критикой ведущей также выступила депутат Наталья Поклонская, а парламентарий Виталий Милонов обозвал Водонаеву «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгами».

18 января президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семей с детьми.

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