Водонаева пожаловалась на машину сексизма в России

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на то, что столкнулась с машиной сексизма России. Об этом она заявила в эфире передачи Fake News на канале «Дождь». Запись программы доступна на YouTube.

Водонаева пояснила, что в России многие напрямую связывают внешность женщины с ее интеллектом. «Я действительно поняла, что в нашей стране наличие серого вещества в голове у женщины напрямую должно зависеть от того, как она выглядит», — пояснила она.

Ведущая добавила, что в российском обществе установился стереотип о том, что привлекательные женщины, которые раньше писали книги о красоте, детях, моде или шоу-бизнесе, не имеют права высказывать гражданскую позицию, если их что-то не устраивает.

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Водонаева подверглась критике на федеральных каналах и в Госдуме за свои слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. В частности, позицию ведущей осудили в программе «Время покажет» на Первом канале и в шоу «60 минут» на «России 1». Обсуждение на «России 1» при этом сопроводили обнаженными фотографиями Водонаевой, которые вывели на большой экран. Выступавший в программе депутат Виталий Милонов обозвал ее «вокзальной потаскухой» и порнозвездой с куриными мозгами, а также предложил сослать ее на Новую Землю.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал ведущую бесстыдницей и предложил привлечь ее к ответственности по статье за оскорбление общества.

В ответ на критику Водонаева объяснила, что не называла быдлом всех желающих рожать россиян, а имела в виду лишь алкоголиков и тунеядцев, которые находят способы обналичивать материнский капитал и потратить средства на себя, а не на улучшение жизненных условий или ребенка. Она напомнила хейтерам, вспомнившим о ее съемках обнаженной для мужского журнала, что имеет высшее журналистское образование, работала криминальным журналистом и телеведущей, а теперь ведет блоги и тратит заработанные средства на девятилетнего сына.

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