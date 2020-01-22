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За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

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Алена Водонаева
Алена Водонаева

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле. Комментарии и видеообращения юзеров Водонаева опубликовала в stories своего Instagram.

Так, учитель химии Лилия Сусикова заявила, что знает много случаев, когда женщины рожают только ради материнского капитала, чтобы вылезти из нищеты. «Потом просирают эти деньги не пойми куда и опять оказываются в нищете. Я знаю кучу таких людей. И редко-редко, когда дети там счастливы и довольны», — объяснила она.

Другой пользователь Instagram под ником annabars_ написала, что Водонаева не хотела кого-либо оскорбить — она сказала то, о чем никогда с экранов телевизоров не скажут. milaareda в свою очередь указала, что лично ее телеведущая никак не оскорбила, и добавила: «Не за это наши деды воевали».

Юзер с ником brutskayaofficial считает, что Россия решила пробить новое дно. «Штраф за свободу мнения и свою гражданскую позицию! Все, что освещает Алена Водонаева, это чистая правда. И, как мы видим, правительству она не по душе!» — заключила интернет-пользователь.

Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву по статье за оскорбление народа России. Озвученная им сумма штрафа должна равняться 100 миллионам рублей.

В публикации в Instagram от 15 января Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости, озвученные российским президентом Владимиром Путиным, помогут решить демографическую проблему в России. По ее словам, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут заводить детей только ради государственных денег.

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