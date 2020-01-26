Водонаева пообещала быть умнее после слов о рожающем быдле

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева объяснила травлю со стороны россиян после заявления о рожающих ради материнского капитала россиянах. По ее мнению, люди возмутились словом «быдло». Об этом девушка заявила в эфире «Центрального телевидения» на НТВ.

Водонаева добавила, что в следующий раз будет умнее и назовет такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил», — уточнила телеведущая.

По ее словам, помогать таким людям нельзя. Также Водонаева заявила, что не собирается становиться политиком, а намерена и дальше заниматься журналистикой.

Телеведущая подверглась критике на федеральных каналах и в Госдуме за свои слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. В ответ на критику Водонаева объяснила, что не называла быдлом всех желающих рожать россиян, а имела в виду лишь алкоголиков и тунеядцев, которые находят способы обналичивать материнский капитал и потратить средства на себя, а не на улучшение жизненных условий или ребенка.

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