Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о своем опыте общения с журналистами федеральных телеканалов. В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» она назвала их проститутками и обвинила в намеренном искажении информации.

Водонаева вспомнила, что после эфира на Первом канале в ее салон красоты приехали журналисты «России 1», чтобы подключить ее к прямому эфиру. «Когда меня вывели на экраны на "Россию 1", я не знала, что параллельно с экраном, на котором мое лицо, куча экранов, на которых мои фотографии из журнала Maxim. Они исковеркали, просто извратили весь этот эфир, перекрикивали меня, спрашивали не по делу, а спрашивали, сколько стоит пост в Instagram и кто за мной стоит», — поделилась бывшая участница реалити-шоу.

Телеведущую крайне удивили обвинения в ее адрес в том, что пост с критикой материнского капитала был оплачен российским гей-сообществом, а подключения к прямом эфиру первой репликой ведущей «России 1» Ольги Скабеевой было: «О, вы одеты». По мнению Водонаевой, это непрофессиональное поведение. Она также заметила, что каждый день на федеральных каналах говорят о чем-то глобальном, а не о действительно важных проблемах.

Водонаева призналась, что за последние две недели разочаровалась в мужчинах и журналистике. «Хоть меня [депутат Госдумы Виталий] Милонов и называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране. Я не верю, что у нас люди, работающие в телике, не знают, что в регионах семьи с двумя, с тремя детьми живут на 10, на 15 тысяч рублей в месяц», — заключила ведущая.

В том же интервью Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала. По ее мнению, комментировать ее мнение как представителя народа таким образом было некрасиво.

С критикой системы выплат материнского капитала Водонаева выступила 15 января. Она написала в Instagram, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради денег в качестве материнского капитала. После скандала Водонаева приняла участие в телешоу на Первом канале и «России 1», а также создала собственный YouTube-канал. За высказывание блогершу осудили ведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев, а также депутат Виталий Милонов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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