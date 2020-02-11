Оскорбленный словами Водонаевой о быдле оказался бодибилдером

Заявителем, пожаловавшимся в полицию на оскорбившие его слова телеведущей Алены Водонаевой о «рожающем быдле», оказался 31-летний бодибилдер Евгений Панкратов из Йошкар-Олы. Он заявил, что ждет от Водонаевой публичных извинений, сообщает проект «Подъем» в Telegram.

«Меня возмутил ее пост в соцсети, где она делит людей на две социальных прослойки: быдло и олигархи. И первые, по ее мнению, детей не достойны», — объяснил Панкратов. Он отметил, что готов отозвать жалобу, если Водонаева опубликует в соцсетях извинения за пост. «Для меня недопустимы такие фразы как "маткапитал — для быдла"», — добавил он.

Судя по фотографиям Панкратова во «ВКонтакте», он увлекается бодибилдингом. Ранее по его заявлению полиция начала в отношении ведущей доследственную проверку по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

11 февраля в отношении телеведущей в полицию также поступило и второе заявление. Текст Instagram-поста телеведущей, возмутившего заявителей, отправлен на лингвистическую экспертизу.

Водонаева оказалась в центре скандала в середине января после нескольких публикаций в Instagram на тему материнства, абортов и системы материнского капитала в России.

В частности, ажиотаж вызвал ее комментарий после предложения президента России Владимира Путина повысить размер материнского капитала. Водонаева заявила, что детей в России будут заводить отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки. По мнению блогерши, проблема демографии не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

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