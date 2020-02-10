Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству». Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, стражей порядка заинтересовала ее «публикация об абортах и демографии» в Instagram.

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон подтвердила эту информацию, уточнив, что в отношении ее доверительницы идет проверка по 282 статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее стало известно, что ведущую попросили явиться в отделение столичной полиции по Таганскому району. Водонаева сообщила, что намерена приехать в отделение «как законопослушный гражданин». Она добавила, что не собирается отказываться от своих слов.

Проверка касается публикации Водонаевой в Instagram от 25 декабря 2019 года. Тогда она призвала россиянок не рожать, если те не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым, и подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству». Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру, прежде чем заводить детей.

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