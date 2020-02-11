Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов

Телеведущую Алену Водонаеву начала разыскивать налоговая инспекция из-за долгов, сообщает Telegram-канал Mash. По их данным, блогерша задолжала налоги за автомобиль и дачу в Московской области.

Общая сумма, которую от Водонаевой требуют районные сотрудники налоговой составляет чуть больше 47 тысяч рублей. За автомобиль с ведущей хотят взыскать 44,9 тысяч рублей налога и 650 рублей пени из-за неуплаты в срок. За дом сумма составляет 1500 рублей.

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Ранее сообщалось, что Водонаеву вызвали в отделение полиции после публикаций в соцсети Instagram, в которых содержался призыв «не рожать рабов этому государству».

В отношении ведущей начата проверка по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ее адвокат Екатерина Гордон рассказала, что никаких оснований для возбуждения дела нет. Блогерша сообщила, что намерена приехать в ОВД.

Водонаева оказалась в центре скандала после нескольких публикаций в Instagram на тему материнства, абортов и системы материнского капитала в России. По ее словам, нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также посоветовала российским женщинам не слушать политиков, а копить деньги и строить карьеру до того, как заводить детей.

За высказывания блогершу осудили в том числе ведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, депутат Виталий Милонов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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