Водонаева прокомментировала информацию о розыске за долги

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала информацию о том, что из-за долгов ее разыскивает налоговая. В Instagram-сторис она рассказала, что у нее нет задолженности, а также объяснила, почему не заплатила налог на автомобиль.

Водонаева заверила, что всегда своевременно платит налоги, и это очевидно из ее образа жизни: телеведущая много путешествует, и ее никогда не задерживали на границе.

Блогерша также объяснила, почему не заплатила вовремя налог за автомобиль. «За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю?!» — написала телеведущая, вероятно, имея в виду повышенное внимание СМИ к ней в последнее время.

Она добавила, что попросила родителей заплатить налог, и пообещала, что «через 30 минут решится вопрос».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что из-за долгов блогершу начала разыскивать налоговая инспекция. Утверждалось, она не заплатила налоги за автомобиль и дачу в Московской области и в общей сложности задолжала налоговым органам чуть более 47 тысяч рублей.

Телеведущую вызвали в отделение полиции из-за публикации в Instagram с призывом «не рожать рабов этому государству». В ее отношении была начата проверка по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Водонаева оказалась в центре скандала после нескольких публикаций в Instagram на тему материнства, абортов и системы материнского капитала в России. За высказывания блогершу осудили в том числе ведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, депутат Виталий Милонов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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