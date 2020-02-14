Водонаевой придумали действенное наказание за пост о «рожающем быдле»

Телеведущей Алене Водонаевой лучше не выписывать штраф, а назначить общественно-полезные работы за пост в Instagram о «рожающем быдле». С таким предложением выступила глава программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова, передает РИА Новости.

По ее словам, это может оказаться куда более действенным наказанием, чем штраф. «Потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям», — пояснила Маркова.

Общественник, придумавшая инициативу, надеется, что в процессе такой деятельности Водонаева поймет, что беременным и малоимущим нужны человеческая поддержка и реальная помощь, а не советы сделать аборт или оскорбления.

Вечером 13 февраля Водонаева приехала в отдел МВД по Таганскому району Москвы. Позже она рассказала журналистам, что с ней беседовали о ее отношении к абортам и о посте в Instagram. Адвокат ведущей Екатерина Гордон добавила, что в данный момент проводится проверка по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В декабре 2019 года Водонаева написала в Instagram, что «не надо рожать рабов этому государству», а также отметила, что чаще всего в России рожают «либо богачи, либо необразованное быдло». На публикацию в соцсети поступило два заявления. Одним из авторов жалобы оказался бодибилдер Евгений Панкратов из Йошкар-Олы. Он выразил готовность отозвать обращение, если Водонаева опубликует в соцсетях извинения за пост.

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