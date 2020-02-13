Заявившая о «рожающем быдле» Водонаева приехала в полицию

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы объяснить свой пост в Instagram о целесообразности материнского капитала. Об этом сообщает РИА Новости.

Она появилась в присутствии своих адвокатов Екатерины Гордон и Андрея Князева. Телеведущая, заявившая о «рожающем быдле», отказалась от комментариев для прессы, объяснив, что пообщается с журналистами после дачи показаний.

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О том, что бывшую участницу «Дома-2» вызвали в отделение московской полиции, стало известно 10 февраля. Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству». Стражей порядка заинтересовала ее «публикация об абортах и демографии» в Instagram.

Водонаеву попросили явиться в отделение столичной полиции по Таганскому району. Телеведущая отмечала, что приедет в полицию «как законопослушный гражданин» и не собирается отказываться от своих слов.

Речь идет о публикации Водонаевой в Instagram от 25 декабря 2019 года. Тогда она призвала россиянок не рожать, если те не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым, и подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству». Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру, прежде чем заводить детей.

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