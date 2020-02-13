Водонаева рассказала о визите в полицию

Телеведущая Алена Водонаева рассказала журналистам о своем визите в отдел МВД по Таганскому району. Видеозапись разговора опубликована в Telegram-канале Super.ru.

«Сегодня в полиции мы разговаривали о моем отношении к абортам и о моем посте в Instagram. Как бы абсурдно это ни звучало, но мы обсуждали мой пост в Instagram», — пояснила Водонаева.

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Ее адвокат Екатерина Гордон добавила, что в данный момент проходит проверка. Она отметила, что заявление, с текстом которого они не смогли ознакомиться, написало неизвестное лицо. По словам Гордон, они с адвокатом Андреем Князевым сомневаются в том, что автор заявления в действительности существует.

В разговоре с журналистами Водонаева также призвала женщин ответственно относиться к своей жизни и думать о здоровье и образовании, прежде чем рожать детей. По ее словам, женщинам нужно всегда рассчитывать только на себя, потому что «рассчитывать на мужчин в нашей стране не всегда возможно».

Ранее у здания отдела МВД по Таганскому району Москвы начались одиночные пикеты в поддержку Водонаевой.

Водонаеву вызвали в полицию 10 февраля. Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей из-за ее декабрьского поста, в котором она, в частности, призвала «не рожать рабов этому государству». Адвокат Водонаевой Катерина Гордон уточнила, что в отношении ее доверительницы идет проверка по 282 статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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