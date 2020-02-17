Адвокат Водонаевой написала заявление на высказавшегося о россиянках протоиерея

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы телеведущей Алены Водонаевой, написала в Следственный комитет России, прокуратуру и Главное управление МВД по Москве заявление в отношении протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с проститутками. Об этом сообщает Super.ru

Гордон требует провести проверку слов священника на предмет нарушения статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В Instagram Гордон также сравнила заявление Смирнова о россиянках с серией постов Водонаевой о выплатах маткапитала, абортах и материнстве. «Полагаю, именно его высказывания, а не высказывания Алены Водонаевой надо проверять на состав, в том числе 282 статьи», — написала адвокат.

В разговоре с Super.ru Гордон добавила, что считает подобные заявления кощунственными. Она отметила, что намерена следить за тем, как быстро будет инициирована проверка в отношении Смирнова, когда его вызовут для дачи показаний и как пройдет лингвистическая экспертиза. «Или закон един для всех, или я сделаю вывод о том, что Водонаевой кто-то специально устраивает порку», — добавила Гордон.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками и заявил, что для мужчин они являются временными утехами.

Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения женщинам за высказывания Смирнова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!