Соловьев заступился за назвавшего гражданских жен проститутками священника

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что высказывания протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками, не мешают относиться к нему с уважением. Пост был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Если вы атеисты или люди невоцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе», — заступился Соловьев за Смирнова. Он подчеркнул, что много желчи и злобы было вылито на патриарха Кирилла, церковь и верующих людей за последние годы.

Телеведущего также удивило то, что священникам отказывают в праве «указывать нам». По мнению Соловьева, каждый может соглашаться или не соглашаться с мнением, но каждый имеет право на высказывание своей позиции, согласно принципам демократии.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками и заявил, что для мужчин они являются временными утехами.

Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения женщинам за высказывания Смирнова. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал слова Смирнова «неудачным троллингом».

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