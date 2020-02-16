В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.

«Да, знаю всевозможные реплики по поводу "библейских оскорблений" навроде "порождений ехидновых". Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым», — написал священнослужитель.

В то же время он счел справедливым указание в словах Смирнова на безответственность не желающих вступать в брак мужчин. «Так это скорее трагедия женщины, а не повод ее оскорбить», — добавил архиерей.

На недопустимость высказывания Смирнова ранее также указали депутат Госдумы Оксана Пушкина и сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. Извиняться за свои слова Смирнов отказался.

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