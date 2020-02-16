Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви. Ее слова передает РИА Новости в воскресенье, 16 февраля.

Вместе с тем Лахова отметила, что в Русской православной церкви (РПЦ) «защищают таким образом традиционную семью». «Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности», — отметила она.

Кроме того, Лахова предположила, что протоиерей имел в виду необходимость строить отношения в семье на любви и уважении. «Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», — добавила она.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

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