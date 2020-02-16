В РПЦ посоветовали одиноким россиянкам искать мужей в Африке

В Русской православной церкви (РПЦ) не советуют россиянкам выходить замуж за мусульман, иеговистов, коммунистов и атеистов. Тем женщинам, которые не смогли найти мужа в России, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) посоветовал ехать в Африку, передает «Интерфакс».

По словам священнослужителя, в Африке живет много христиан, а РПЦ доброжелательно настроена к бракам с представителями других христианских конфессий. «Если человек христианин — ну, допустим, католик или лютеранин. Ну, на самый худой конец — баптист, но не дальше. Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане», — пояснил протоиерей.

Заключать браки с иноверцами и атеистами, по мнению священнослужителя, нельзя. Такие браки церковь не сможет благословить. «Церковь — она состоит из малых домашних церквей. А как можно строить церковь с мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом? Это не будет домашняя церковь, это будет незнамо что», — отметил он.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак.

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