Патриарх Кирилл определил главную цель российской молодежи

Создание семьи должно быть главной целью российской молодежи. Об этом порассуждал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи со Днем православной молодежи, который Русской православной церковью (РПЦ) вместе с праздником Сретения Господня отмечается 15 февраля. Видеозапись его обращения публикует Telegram-канал патриаршей пресс-службы «Слово Патриарха».

«Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал. Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования дает возможность сочетать заботу о семье в том числе и с профессиональной деятельностью», — сказал он.

Кроме того, патриарх отметил важность того, что российская молодежь умела делать акцент на созидании семьи и развивать новые и уже имеющиеся способности.

В июле 2019 года священный Синод РПЦ принял документ с рекомендациями, в котором для священников прописывались правила поведения с представителями разных молодежных субкультур. Среди трендов были выделены веганство, спорт, минимализм, волонтерство, футбол и геймерство. Священнослужителям необходимо определять таких молодых людей по внешнему виду, взглядам и вкусам и пытаться показать им «полноту жизни в Церкви со Христом». Принятие этого документа объяснили желанием наладить диалог с современными молодыми людьми.

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