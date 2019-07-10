В РПЦ придумали правила общения с анимешниками и веганами

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Священный Синод Русской православной церкви принял документ о приходской работе с представителями молодежных субкультур, в котором дал рекомендации священникам по поведению с молодыми людьми. «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры» опубликованы на официальном сайте Московского патриархата.

В документе отмечается, что «практически все» субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам (музыкантам, идеологам уголовной "романтики", националистических организаций), каким-то придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и другие). «То есть, в конечном итоге — кумирам, что противоречит одной из важнейших божьих заповедей, даже если речь идет о наиболее "безобидных" субкультурах», — говорится в «Пастырских рекомендациях».

Там также перечислены основные тренды молодежных субкультур: здоровый образ жизни, «своеобразный аскетизм в потреблении», популяризация экстрима и спорта, а также волонтерство. В «Пастырских рекомендациях» также указаны велосипедисты, геймеры, любители настольных игр и гаджетов и футбольные фанаты. Среди причин вовлеченности в субкультуры в документе указаны отсутствие полноценной традиционной социализации (неблагополучные отношения с родителями или сверстниками), резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, переезд, смерть близких, изменение статуса или материального положения), инфантилизм, при котором «представители неформальных групп хотят казаться взрослыми, но жить легкой и беззаботной жизнью».

«Благодаря вовлечению в группу возникает объединяющее чувство "мы", что повышает уровень психологической значимости каждого, дает некую гарантию (или ее иллюзию) независимости и защищенности от общества», — говорится в «Пастырских рекомендациях».

Целью работы с представителями субкультур должно стать «желание показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры, (кроме деструктивных)». Для этого священникам надо непрерывно вести просветительскую работу в соцсетях, планировать встречи и беседы с молодежью, проводить их как в храме, так и в местах встреч молодежи, привлекать молодых людей в совместный досуг и мероприятия, к общественной жизни и социальному служению храмов, а также взаимодействовать с подростковыми и семейными психологами.

Священникам также советуют общаться с молодежью с уважением и искренностью, видеть личность молодых людей «за эпатажным внешним видом или манерой поведения», «вдумчиво и со вниманием слушать молодых людей иных взглядов», а также находить темы для общения, которые вызвали бы интерес у представителей субкультур, не акцентируя при этом внимание на «разнице в понимании жизненных ценностей». Не имеет смысла заигрывать с молодежью и использовать сленговый язык, но важно учитывать, что одно и то же слово может иметь разное понимание и значение, сказано в документе.

В рекомендациях также сказано, что молодые люди должны «почувствовать любовь и поддержку Церкви в лице приходского священника и общины».

Ранее руководитель отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Марк Маркиш заявил, что злоупотребление интернетом и другими современными технологиями отдаляет человека от церкви и бога. По его словам, 200 лет назад люди тесно общались со священником, теперь же существуют книги и интернет, и прихожане ищут ответы на свои вопросы там.

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