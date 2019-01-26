РПЦ раскритиковала технологическое новшество католической церкви

Сайт Clicktopray («Кликни и помолись»), представленный Папой Римским Франциском, не подошел бы для православия. Об этом сообщил агентству «Москва» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что не требующие особых размышлений клики в компьютере, с которыми, как правило, связано простое выполнение той или иной операции, плохо сопоставимы с пониманием молитвы», — пояснил он и призвал не заменять подлинную церковную жизнь виртуальной духовностью.

Вместе с тем в РПЦ положительно оценивают саму идею привлечения молодежи к церкви и тот факт, что католикам предлагается публично заявить о своем вероисповедании. «К сожалению, мир социальных сетей очень часто рассматривает религиозность как что-то устаревшее, непригодное для молодого человека. И это, конечно, неправда. Это вызов, с которым надо что-то делать», — сказал Кипшидзе.

Папа Римский Франциск представил интернет-платформу и мобильное приложение Clicktopray 20 января, пишет портал Vatican News. Она включает в себя три раздела: «Молись с папой», где публикуются послания главы католической церкви, «Молись каждый день», где можно прочитать каждодневные молитвы, и «Молись в сети», где каждый пользователь может опубликовать собственную молитву, а остальным предлагается кликнуть на нее, чтобы выразить желание помолиться вместе.

Click To Pray является официальной молитвенной платформой для Всемирного дня молодежи 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!