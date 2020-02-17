В РПЦ назвали троллингом слова Смирнова о гражданских женах

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал слова протоиерея Димитрия (Смирнова), сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Это троллинг. Неудачный», — высказался он.

Легойда добавил, что считает недопустимыми слова Смирнова, «тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. Извиняться за свои слова Смирнов отказался.

Позднее заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) признал слова протоиерея оскорбительными. Также на недопустимость высказывания Смирнова указали депутат Госдумы Оксана Пушкина, сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, официальный представитель МИД России Мария Захарова и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

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