В Москве подешевели апартаменты

С начала 2020-го средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Москве (без учета элитных предложений) снизилась на 2,6 процента. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

По подсчетам аналитиков, на апартаменты приходится 21 процент предложения строящегося в столице жилья. В массовом сегменте доля апартаментов — 12 процентов, в бизнес-классе — 19 процентов, в элитном — более 60 процентов. В среднем «квадрат» недвижимости этого типа стоит 227 тысяч рублей (в начале 2020-го — 233 тысячи рублей).

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В ЦИАН отмечают, что квартиры в московских новостройках в текущем году подорожали, в то время как апартаменты подешевели. «Спрос на апартаменты минимален, к тому же льготная ипотека не распространяется на данный формат недвижимости, а значит, можно ожидать оттока спроса в пользу квартир, что также не ведет к приросту цен», — рассказала корреспонденту представитель портала.

Ранее, в апреле, сообщалось, что апартаменты в России задумали приравнять к жилью. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации. Сенаторы планируют внести изменения в жилищное, градостроительное и земельное законодательство.

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