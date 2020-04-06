Апартаменты в России задумали приравнять к жилью. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Сенаторы планируют внести изменения в жилищное, градостроительное и земельное законодательство. Как сказал председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, в законопроекте выделяется новый вид жилья — «апартаменты в многофункциональном доме». В результате будет определен статус как строящихся, так и готовых апартаментов, а также будут прописаны условия обеспечения жилищных прав граждан, которые в них проживают.

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По словам Мельниченко, спрос на такие помещения растет день ото дня, апартаменты уверенно конкурируют по ценам с квартирами в многоэтажках. Однако в настоящее время в апартаментах нельзя прописаться (по закону это нежилые помещения), а сами комплексы не обеспечивают социальной инфраструктурой, что создает трудности для собственников. Сенатор заявил, что законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

Тем временем глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская и первый зампредседателя думского комитета Сергей Пахомов раскритиковали законопроект, передает РИА Новости. По мнению Хованской, идея сменить статус апартаментов на жилой и разрешить там прописку только узаконит мошенничество и коррупцию.

Депутат отметила, что «застройщики обходят всю процедуру согласования, все требования законодательства в отношении жителей и жилых посещений. На этом деле они экономят деньги. (...) Это нежилые объекты. И на них не распространяются все те преимущества по коммунальным тарифам, за коммунальные услуги, которые есть у жителей. Потому что к ним предъявляют естественно повышенные тарифы за предоставленные коммунальные услуги. У них другой налог. Это совершенно другая схема».

Пахомов подчеркнул, что если законопроект и поступит в Госдуму для рассмотрения, то «мы будем вместе над ним работать, чтобы проблема апартаментов снялась как можно быстрей».

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