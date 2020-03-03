Найдены самые дешевые апартаменты Подмосковья

Найдены самые дешевые апартаменты в ближнем Подмосковье — это недвижимость в Дзержинском за 1,2 миллиона рублей в жилом комплексе RED.19. Ее площадь составляет 24,3 квадратного метра. Об этом говорится в материале агентства VNS Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Максимальная же стоимость зафиксирована в ЖК Sky Skolkovo (Немчиновка, Одинцовский район) — 15,6 миллиона рублей за «трешку» площадью 97,7 квадратного метра.

Лот с самым большим метражом находится в RED.19 — это четырехкомнатные апартаменты почти в 160 «квадратов». Минимальный метраж предлагается в «Солнцево парк» — студия площадью 19,7 квадратного метра.

Большинство проектов представлены без отделки и в сегменте комфорт-класса, а также стандарт-класса. На долю бизнес-класса приходится всего три проекта.

Ранее в России задумали разрешить прописку в апартаментах. На данный момент они относятся к нежилым помещениям: собственники, проживая там, не могут получить постоянную регистрацию. Застройщики апарт-комплексов зачастую не соблюдают стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой.

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