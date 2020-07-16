У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

Российские заемщики, погасившие ипотеку, в настоящее время испытывают трудности с получением из банков документов о снятии залога с недвижимости. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на многочисленные отзывы на форуме Banki.ru.

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.

Кроме того, отмечает издание, есть жалобы и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке. Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра.

Некоторые участники рынка полагают, что проблемы с оформлением квартир связаны не только с очередями в органах регистрации — ряд банков сократили часть сотрудников, поэтому их работа затруднена из-за нехватки кадров. Между тем задержки при снятии залога не позволяют заемщикам распоряжаться квартирами после погашения ипотеки.

Ранее сообщалось, что с начала 2020-го в России резко увеличилось количество проблемных ипотечных кредитов под залог новых квартир. В целом по стране заемщики, ранее оформившие ипотеку на строящееся жилье, прекратили оплачивать каждый 252-й кредит, тогда как на начало года не обслуживался каждый 262-й кредит.

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