В России ужесточили выдачу кредиток

В России сократилась доля одобренных заявок на получение кредитных карт. За год она понизилась на 8 процентов и составила 31 процент, по данным на май текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин.

Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года. При этом сократился и объем лимитов по выданным картам: на 55,4 процента, до 23,5 миллиарда рублей. По прогнозам Лагуткина, уже к осени выдачи нормализуются, и банки одобрят порядка 500-600 заявок по кредиткам.

Ранее сообщалось, что в мае 2020-го россияне оформили ипотеки на общую сумму 205 миллиардов рублей — это на 8 процентов больше, чем в том же периоде 2019-го. Всего банки выдали 87 тысяч жилищных кредитов (плюс 1,4 процента к маю прошлого года).