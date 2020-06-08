Россияне накупили жилья в кредит вопреки самоизоляции

В мае 2020-го россияне оформили ипотеки на общую сумму 205 миллиардов рублей — это на 8 процентов больше, чем в том же периоде 2019-го, говорится в сообщении компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Граждане смогли накупить жилья вопреки действовавшему во многих городах страны режиму самоизоляции: всего банки выдали 87 тысяч жилищных кредитов (плюс 1,4 процента к маю прошлого года). Данные показатели свидетельствуют о восстановлении российского рынка ипотечного кредитования после сильного падения в апреле, отмечают эксперты.

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«Главным драйвером роста выдачи в мае стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента, запущенная по поручению президента России. В мае на нее пришлось около 20 процентов всех выданных ипотечных кредитов», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в России возобновился тренд на удешевление жилищных кредитов, наблюдавшийся до пандемии. Банки начали снижать ставки по собственным программам. С 20 мая, в частности, это сделали банки «Уралсиб», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и Газпромбанк.

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