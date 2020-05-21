Мошенники «купили» дом у россиянки и оформили на нее кредит

В городе Междуреченске (Кемеровская область) мошенники обманули 44-летнюю женщину под видом покупки дома, а затем оформили на нее кредит и похитили взятые в долг деньги. Об этом говорится на сайте главного управления МВД России по региону.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже недвижимости. Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату за дом в размере 50 тысяч рублей. По словам «покупателя», деньги на счет хозяйки должна была перечислить его родственница. Она позвонила через несколько минут и попросила женщину назвать ей реквизиты банковской карты, а также коды доступа, которые пришли по SMS.

Владелица дома поверила собеседнице и сказала ей все данные. Таким образом злоумышленники смогли оформить на женщину кредит в размере 1,2 миллиона рублей и похитить средства со счета. Когда хозяйка дома поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

На данный момент сотрудники уголовного розыска ищут мошенников. Известно, что полученные деньги они перевели на несколько телефонных номеров, зарегистрированных в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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