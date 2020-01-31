Россиянка приютила цыганок и взяла кредит на снятие порчи

Россиянка приютила двух цыганок, поддавшись на их уговоры. Убедив женщину, что на ее дочь наложена порча, цыганки уговорили ее взять кредит в банке, а потом украли все деньги и драгоценности. Об этом сообщает информационный портал «Pro Город» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.

66-летняя жительница Чебоксар встретила цыганок на рынке «Шупашкар». Они рассказали ей, что приехали в город продавать валенки и им негде переночевать. Женщины жаловались, что голодны и сильно замерзли. Пенсионерка пожалела их и пригласила к себе домой. По пути она рассказала новым знакомым о своей нелегкой жизни. Решив обмануть доверчивую женщину, цыганки сказали, что на ее дочь наложена сильная порча и ее нужно спасать.

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В квартире цыганки начали проводить различные обряды для снятия порчи. Они убедили женщину, что для максимального эффекта ей нужно положить в подушку 150 тысяч рублей и не вытаскивать оттуда деньги два дня. Поскольку таких средств у пенсионерки не было, в тот же день она пошла в банк и взяла 75 тысяч рублей в кредит. Следуя указаниям мошенниц, пенсионерка упаковала все золото и деньги в газету, а затем зашила их в подушку. Спустя некоторое время после ухода цыганок женщина обнаружила, что ценностей внутри нет. Теперь потерпевшей предстоит каждый месяц из 18 тысяч рублей пенсии 15 тысяч рублей отдавать за кредит.

В сентябре 219 года сообщалось, что московская школьница поддалась влиянию двух цыганок и вынесла из дома все сбережения родителей. 12-летняя Алиса познакомилась с женщинами в парке и обменялась с ними номерами телефонов. Следующие несколько дней одна из цыганок звонила ей и входила в доверие. Постепенно женщина убедила Алису передать все вещи. Всего девочка отдала своей новой знакомой 1,4 миллиона рублей.

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