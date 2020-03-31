Россиянка подделала документы и отдала под залог чужую квартиру

Россиянка из Екатеринбурга подделала документы и отдала под залог чужую квартиру, чтобы получить денежный займ. Об этом говорится на сайте управления МВД России по городу.

В полицию обратились сотрудники одного из кредитно-потребительских кооперативов. Они засомневались в документах женщины, которая пришла к ним за деньгами. Чтобы получить кредит, она хотела заложить квартиру на улице Саввы Белых, которая якобы находилась у женщины в собственности.

В момент заключения договора займа на сумму два миллиона рублей россиянку задержали. Ей оказалась 30-летняя безработная и уже ранее судимая за незаконный оборот наркотиков женщина из Екатеринбурга. У нее изъяли паспорт на имя жительницы Свердловской области 1997 года рождения. Квартира также не являлась собственностью злоумышленницы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники полиции подозревают ее причастной к еще ряду подобных преступлений и просят граждан, пострадавших от действий мошенницы, обратиться в органы правопорядка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru