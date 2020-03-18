Россиян предупредили о «коронавирусных» мошенниках, которые наживаются на страхах перед захлестнувшей весь мир инфекцией. Пользователь Facebook Михаил Шляпников предупредил, что злоумышленники попадают в квартиры к старикам под предлогом проверки на коронавирус, а затем грабят их.
В связи с пандемией коронавируса в нескольких регионах России объявили карантин, из-за которого отменяются массовые мероприятия, а многих сотрудников переводят на работу из дома. Мошенники пользуются незнанием и растерянностью людей перед неизвестным заболеванием, нацеливаясь на их счета и персональные данные. Наиболее подвержены влиянию аферистов пожилые люди. Под видом врачей они предлагают старикам, а иногда доверчивым молодым людям, провериться на наличие опасного заболевания. Попав в квартиру, злоумышленники уносят из нее деньги и ценные вещи.
По данным портала MosDay, мошенники прибегают и к другим способам обмана, запугивая стариков по телефону. Жертвам сообщают, что те ехали в одном поезде, самолете или автобусе с зараженным человеком. Так как базы данных многих транспортных компаний находятся в открытом доступе, преступникам удается найти достоверную информацию о последних передвижениях людей. Пользуясь растерянным состоянием своих жертв, они выведывают реквизиты их кредитных карт.
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества и в интернете. Наиболее популярной схемой стала рассылка писем от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Прикрываясь именем организации преступники получают доступ к персональным данным, а также организовывают сбор лжепожертвований на борьбу с коронавирусом. Письма якобы от ВОЗ содержат меры безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения