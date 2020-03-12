Российского депутата обвинили в мошенничестве с жильем

В Челябинске депутату Совета Калининского района Алесе Субботиной предъявили обвинение в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Субботина еще до начала политической карьеры, в 2011-2015 годах, работала риелтором. Тогда она путем обмана и злоупотребления доверием российских граждан незаконно оформила в собственность два объекта недвижимости — квартиру и долю в жилье. Ущерб, причиненный обвиняемой, оценивается в 2,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Адвокат Субботиной сообщил газете «Коммерсантъ», что его подзащитная не признает свою вину. Тем временем депутата заключили под стражу до 10 мая 2020 года. Защитник планирует обжаловать это решение суда.

Ранее, в феврале, в Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы — экс-чиновницы, похитившей муниципальную квартиру. Женщине дали два года тюрьмы, но отбывать наказание она будет с 2032-го.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru