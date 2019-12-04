Депутат Госдумы пожаловался на тяжелую работу и скромные служебные квартиры

Идти в депутаты ради служебных квартир и «других понтов» — бессмысленно, а работая в Госдуме, «надо пахать». Об этом заявил в комментарии Znak.com свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров.

По его словам, дисциплина в седьмом созыве нижней палаты парламента стала гораздо строже, а пропуск заседания по неуважительной причине грозит «неприлично большим» штрафом. «46 тысяч рублей, если я не ошибаюсь», — уточнил Петров.

Политик отметил, что во время обсуждений, которые длятся два-три часа, парламентарии иногда выходят из зала. «Нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например, сделать укол», — сказал Петров, добавив, что многим депутатам в Госдуме больше 60 лет, и медкабинет недавно подвинули к залу заседаний.

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Депутат также прокомментировал случаи, когда законодатели голосуют, хотя не слышали обсуждений из-за того, что ходили, к примеру, на обед. По словам Петрова, есть законопроекты, касающиеся международного соглашения, которые надо ратифицировать с другой республикой. «Я понимаю, что Российская Федерация должна это принять, раз уже все даже ратифицировали и подписали», — сказал он, отметив, что начал худеть, потому что «ничего не успеваем».

Петров считает, что идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. «Я в таком доме прожил 19 лет», — сказал парламентарий. По его словам, это советское жилье в панельном доме, построенном в 90-е годы. Депутат рассказал, что однажды пробовал поменять матрас, и это отняло у него много сил и энергии. «Потому что нельзя, комиссия все проверяет», — поделился он. Сейчас Петров живет в трехкомнатной квартире площадью «примерно 100-110 квадратных метров».

В ноябре 2016 года Госдума седьмого созыва внесла поправки в регламент, согласно которым депутаты-прогульщики лишаются шестой части зарплаты (примерно 60 тысяч рублей) за каждый пропуск. Уважительной причиной для отсутствия на заседании считается отпуск, болезнь или командировка.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в сентябре 2017 года заявил, что в Госдуме открылось первое в ее истории пленарное заседание, которое не прогулял ни один депутат. В зале присутствовали 422 депутата, как и было заявлено.

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