Депутатам предложили выделять больше бюджетных денег «на конфеты и цветы»

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил почти на треть увеличить компенсации расходов на депутатскую деятельность — с 50-60 тысяч до 80 тысяч рублей. Об этом он сообщил Znak.com.

По словам Володина, городские депутаты жалуются на нехватку денег для работы с избирателями, в частности, на подарки и праздничные мероприятия. «Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Своих денег им на работу недостаточно», — сказал он.

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Вопрос об увеличении компенсаций будет рассмотрен на одном из заседаний думы. Спикер отметил, что парламентарии могут проголосовать против.

Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев в разговоре с изданием подчеркнул, что поддержит инициативу, только если депутатов обяжут отчитываться о своих расходах. Он напомнил, что в прошлом созыве думы был парламентарий, который получал компенсацию, но ни разу за полтора года не провел встречи с гражданами. Из-за этого дума даже обсуждала возможность полностью отменить выплаты депутатам-прогульщикам.

В конце сентября депутат Госдумы Вера Ганзя пожаловалась на низкую зарплату. Она утверждала, что ей не хватает денег, потому что она участвует в благотворительности, например, покупает бытовую технику в детские дома.

Зарплата федерального парламентария — около 384 тысяч рублей в месяц.

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