Ульяновский губернатор изменил свою и чиновничьи зарплаты

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение о сокращении зарплат себе и областным чиновникам. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 октября, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Я принял решение сократить зарплату губернатора на 15 процентов, заместителей, председателя правительства, его заместителей — на 10 процентов, министров — на пять процентов», — сказал Морозов.

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Сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение. Сокращение зарплат произойдет с 1 января 2019 года, уточняется в сообщении.

Согласно декларации о доходах, за 2017 год Морозов заработал более 3,5 миллиона рублей.

30 сентября в Екатеринбурге благотворительный фонд «Человечек» открыл сбор средств для депутата Госдумы Веры Ганзи, которая пожаловалась на низкую зарплату. Парламентарий заверила, что никакие пожертвования не примет, а ее слова якобы были не так поняты: она жаловалась на нехватку средств для помощи гражданам.

В июле 2017 года депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект, увеличивающий их зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. Вскоре после этого документ был отозван.

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