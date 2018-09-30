«Малоимущий» депутат призналась в бедности из-за благотворительности

Депутат Государственной Думы от КПРФ Вера Ганзя ответила благотворительному фонду «Человечек», который организовал для нее сбор средств после того, как парламентарий пожаловалась на низкую зарплату. Об этом пишет РИА Новости.

Ганзя посоветовала фонду направить собранные деньги на помощь детскому дому, детскому саду или школе: «Я буду им очень признательна, потому как я свою зарплату — не всю, конечно, но достаточно большую ее часть — направляю именно на эти нужды. Пусть собирают, для детей эти деньги лишними не будут».

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Парламентарий отметила, что не примет пожертвованные ей средства. «Я не согласна получить эту сумму. <...> Мне достаточно того, что я помогаю, что я делаю из своей заработной платы», — утверждает депутат. Она добавила, что слова о низкой зарплате «перевернули», и на самом деле ей не хватает депутатской зарплаты, чтобы помочь всем обратившимся к ней россиянам.

Ранее 30 сентября сообщалось, что благотворительный фонд «Человечек» открыл сбор средств для депутата Ганзя, которая пожаловалась на низкий доход. Парламентарий заявила, что ей и коллегам не компенсируют представительские расходы, и от депутатской зарплаты почти ничего не остается.

27 сентября жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова пожаловалась депутату Николаю Валуеву на бедность. В ответ он процитировал Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

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