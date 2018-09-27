Зарабатывающий почти миллион в месяц Валуев призвал не стыдиться бедности

Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев ответил на обращение пенсионерки о ее сложном материальном положении. Комментарий парламентария опубликован в ходе онлайн-конференции на сайте «Интерскол».

Жительница города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области Алевтина Макарова пожаловалась депутату на бедность. «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать…» — заявила россиянка.

В ответ Валуев призвал Макарову не стыдиться бедности. «Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», — прокомментировал он обращение.

Политик отметил в ответе на другой вопрос, что рубрика «Задай вопрос Н. Валуеву» создана для общения, и официальные письма, жалобы и прошения не принимаются.

Согласно официальной информации на сайте Госдумы, зарплата Валуева за 2017 год составила десять с половиной миллионов рублей (900 тысяч рублей в месяц).

В октябре 2017 года депутат заявил, что проведение Чемпионата мира в 2018 году полезнее проеденных пенсий. «Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг... Даже комментировать не хочу», — сказал он.

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