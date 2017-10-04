Валуев счел ЧМ-2018 полезнее проеденных пенсий

Благодаря крупным спортивным событиям в России изменилось отношение к спорту, считает депутат Госдумы Николай Валуев. Свое мнение он высказал в беседе с изданием «Спорт день за днем».

Парламентария спросили, не много ли Россия взваливает на себя, проводя во время кризиса Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Валуев не согласился с этой точкой зрения.

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На это автор интервью заметил, что многие граждане считают иначе, предлагая, например, повысить пенсии. «Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг... Даже комментировать не хочу», — ответил депутат.

Как заявляли в правительстве, строительство олимпийских объектов к Играм-2014 в Сочи обошлось в 214 миллиардов рублей, из них 99 миллиардов были выделены из бюджета; в эту сумму не включены средства, потраченные на создание в городе необходимой инфраструктуры (около 1,3 триллиона рублей). Общая смета подготовки и проведения чемпионата мира по футболу-2018 в мае этого года достигла 643,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие. Размер средней пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей.