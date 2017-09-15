ЦБ предупредил о росте цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

Банк России не исключил временного ускорения инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщается на сайте регулятора.

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«Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса», — отмечается в Проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

Ранее 15 сентября Минфин допустил сохранение инфляции в России на уровне 3,2 процента до конца 2017 года. Как рассказал глава ведомства Антон Силуанов, снижению инфляционных ожиданий и рисков способствовали законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018-2020 годы.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.

