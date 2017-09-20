Правительство сэкономит на пенсионерах 560 миллиардов рублей

Расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в ближайшие два года сократятся на 560 миллиардов рублей по сравнению с объемом, заложенным в действующем законе о бюджете. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы.

Расходы бюджета на пенсии в 2018-м составят 3,07 триллиона рублей (по сравнению с 3,31 триллиона рублей, заложенных в законе о бюджете на 2017–2019 годы), в 2019-м — 3,11 триллиона рублей (3,43 триллиона рублей). Затраты увеличатся только в 2020 году, в этот период они вырастут на 4 процента, до 3,2 триллиона рублей.

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В новом проекте бюджета отмечается, что 80 процентов затрат на развитие пенсионной системы составляет трансфер Пенсионному фонду на выплаты пенсий. Он сократится на 264 миллиарда рублей в 2018 году и на 344 миллиарда рублей в 2019-м.

18 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. До конца сентября документ будет внесен в Госдуму.

В тот же день глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7 процента.

По словам министра финансов Антона Силуанова, пенсии работающих пенсионеров не будут повышаться в 2018 году.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.