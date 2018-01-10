Депутаты решили игнорировать бедняков

Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности. Документ входил в число проектов, предлагаемых к первоочередному рассмотрению во время весенней сессии 2018 года, сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что законопроект введет ежемесячную помощь малоимущим за счет средств федерального бюджета. Согласно документу, получателями выплат считались лица, доход которых составляет ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3.

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Указывалось, что средства, предоставленные в безналичном виде, можно потратить на покупку продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, а также оплату товаров и услуг, перечень которых определен правительством.

Парламентарии посчитали, что законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов России.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что в стране нет пожилых бедняков, а глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более 20 миллионов россиян получают доход ниже официального прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности.

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