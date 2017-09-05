Число считающих себя бедными россиян сократилось

Количество жителей России, считающих себя бедными, во втором квартале 2017 года сократилось до 29 процентов. Об этом во вторник, 5 сентября, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Указывается, что в аналогичный период в 2015 и 2016 годах бедными себя сочли 33 процента россиян. Показатели же текущего года совпадают с уровнем 2012 года.

Самый оптимистичный показатель за период наблюдений с 2000 по 2017 годы был зарегистрирован в 2014 году, когда бедняками себя назвали 24 процента жителей России, указывается в исследовании.

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31 июля РАНХиГС сообщила, что наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Этим занималось 32 процента респондентов. «Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — говорилось в исследовании.

Результаты опубликованного 12 апреля опроса ВЦИОМ показали, что россияне считают чертой бедности средний уровень дохода в 15 506 рублей на члена семьи. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опрошенные сочли бедными людей с доходом ниже 21 681 рубля, а в сельской местности — 12 478 рублей.