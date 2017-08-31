Россияне назвали самые острые проблемы

Жителей России больше всего волнуют рост цен и обнищание населения. Таковы результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на его сайте в четверг, 31 августа.

Соответствующие ответы выбрали 61 и 45 процентов участников исследования. Судя по публикации, цены и бедность сильнее всего тревожат россиян последние пять лет.

В августе 2017-го респондентов также заботит безработица (33 процента), коррупция (столько же) и кризис в экономике (28 процентов).

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Чуть менее популярны оказались варианты «недоступность многих видов медицинского обслуживания» (26 процентов) и «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов» (25 процентов).

Часть опрошенных недовольны «кризисом морали, культуры, нравственности» и ухудшением состояния окружающей среды (15 и 14 процентов). Меньше россияне обеспокоены в связи с войной на востоке Украины, угрозой терактов и санкциями Запада.

Исследование, призванное определить, какие проблемы нашего общества россияне считают самыми острыми, было проведено 18-22 августа. В нем приняли участие 1600 человек из 137 населенных пунктов страны. Погрешность не превышает 3,4 процента.