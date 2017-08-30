Во ВЦИОМ сообщили о снижении трат россиян на сборы детей в школу

Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного места (ВЦИОМ), россияне второй год подряд сокращают траты на сборы детей к началу нового учебного года. Об этом говорится на сайте центра в среду, 30 августа.

Сумма средних расходов в 2017-м составила 12,7 тысячи рублей, в прошлом году — 14,8 тысячи, а в 2015-м — 20 тысяч рублей.

«Снижение расходов наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви», — отмечено в заключении социологов. Покупка формы, «сменки» и спортивной одежды, по традиции, является наиболее затратной частью: в среднем, все это обошлось родителям на 500 рублей дороже, чем в прошлом году.

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Наиболее заметной для социологов стала экономия на взносах. «По договоренности с администрацией школ в прошлом году в среднем отдавали 1 214 рублей (в расчете на одного ребенка), в текущем – 649 рублей, инициативные спонсорские взносы сократились с 716 до 310 рублей», — добавили во ВЦИОМ.

По мнению ведущего эксперт-консультации центра Олега Чернозуба, зафиксированная исследованием тенденция говорит о том, что «государственная политика улучшения материально-технического обеспечения школ начинает приносить видимые плоды».