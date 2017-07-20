Названа самая популярная стратегия экономии в России

Охота за скидками и промоакциями — наиболее популярная стратегия экономии в России. Ее придерживаются 36 процентов населения (за год доля выросла на 10 процентов). Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир», опубликованное в четверг, 20 июля.

По его данным, 31 процент респондентов старается искать товары более дешевых марок. Чуть меньше — 28 процентов — перед походом в магазин составляют список необходимого. 20 процентов делают запасы впрок. Еще 17 процентов признались, что стараются реже ходить за покупками.

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Среди любителей скидок несколько выше доля женщин, чем мужчин, отмечается в исследовании. При этом приобретать товары со скидками предпочитают россияне в возрасте 25-34 лет, а посещать магазины со спецпредложениями — в возрасте 18-24 лет. Охотники за скидками проживают либо в средних городах (100-500 тысяч человек), либо в мегаполисах.

«Сегодня уже многие покупатели просто не воспринимают нормальную цену на товар. Преобладание молодежи среди охотников за скидками говорит о том, что формируется поколение покупателей, которые реагируют только на "красные ценники"», — поясняет директор по развитию бизнеса холдинга «Ромир» Инна Афанасенко.

11 июля сообщалось, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.

При этом 39 процентов граждан вынуждены экономить на еде, 30 процентов — на деликатесах, еще 30 процентов — на путешествиях. Доля россиян, которые стараются сократить расходы на медуслуги за год выросла почти на треть, до 16 процентов.